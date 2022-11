VIDEO. INSOLITE. En pleine Coupe du monde, ces joueurs se lancent dans une folle course-poursuite nocturne

VIDEO. La passe la plus spectaculaire de l'année pour le sublime essai de l'Australie !La Coupe du monde de rugby à XIII bat son plein en Angleterre. Et si l'équipe de France a raté le coche, le Liban sera bien au rendez-vous des phases finales après avoir terminé deuxième de son groupe derrière la Nouvelle-Zélande. En quart, les hommes entraînés par Michael Cheika, sélectionneur des Pumas, affronteront l'ogre australien. La tâche qui attend les Libanais s'annonce dantesque. Les Kangaroos ont inscrit 192 points lors des matchs de poules pour seulement 14 unités concédées. Mais sait-on jamais. De plus, les Libanais ont montré cette semaine qu'ils étaient prêts à tout et qu'ils n'avaient pas froid aux yeux, ni ailleurs. Victimes d'une tentative de vol dans leur hôtel de Manchester, plusieurs joueurs n'ont pas attendu la police et sont partis à la poursuite du suspect en pleine nuit. Certains n'ayant même pas eu le temps d'enfiler des chaussures ou des vêtements, pour l'un d'eux qui étaient en train de se faire masser.

#EXCLUSIVE: There was drama at the Rugby League World Cup, with the Lebanon team targeted by criminals - but they struck back.



Tonight they've being praised for their quick-thinking. @emmalawrence90 #9News pic.twitter.com/mSz3px2fUa