VIDEO. INSOLITE. Du génie ! On a trouvé LA meilleure manière pour marquer à 5 mètres

Vous n'arrivez pas à concrétiser vos actions fortes à 5 mètres de la ligne d'en-but ? Vous n'avez pas une conquête assez forte pour prendre la touche et enclencher un maul porté ? Pas de panique, on a trouvé la solution à tous vos problèmes. Enfin, quand on dit nous, on parle surtout d'une équipe amateur, qui a réussi à berner son adversaire du jour, avec une technique assez insolite. En effet, et alors qu'une pénalité à 5 mètres est sifflée, le buteur de l'équipe se positionne comme si celui-ci allait chercher la touche. Voyant cela, les avants adverses décident de se regrouper, non sans une touche d'inattention.

VIDEO. WOW ! Regardez attentivement, cette feinte pour l'essai est incroyableMais voilà, dans le même temps, le pilier droit décide de se positionner le long de la ligne de touche, afin de réceptionner une éventuelle passe au pied de son coéquipier. Chose faite par ce dernier, qui n'a eu qu'à aplatir le ballon dans l'en-but. Une action totalement insolite, qui, même si elle a été permise par la nonchalance de l'équipe adverse, reste très maligne. Alors, qu'est ce que vous attendez pour l'essayer ?

