VIDEO. Incroyable mais vrai : le scénario à suspense de France/Ecosse, Galthié l'avait prédit !

À l'issue de la rencontre entre la France et l'Écosse dimanche dans le 6 Nations, Charles Ollivon a révélé que les Bleus avaient déjà vécu la fin de match.

VIDEO. 6 Nations. 15 de France. L'essai de Charles Ollivon contre l'Écosse était-il valable ?L'équipe de France a remporté son deuxième match dans le 6 Nations 2023 en dominant l'Écosse dimanche au Stade de France. Les Bleus de Fabien Galthié s'attendaient à un match relevé et ils n'ont pas été déçus. A dix minutes du coup de sifflet final, seuls quatre points séparaient les deux équipes, auteures de trois essais chacune. Mais comme face à l'Australie ou encore l'Afrique du Sud en novembre dernier, les Tricolores ont terminé de la plus belle des manières en marquant en essai. Gratifiés d'une pénalité à quelques mètres de la Terre promise écossaise, ils ont choisi de jouer au lieu de tirer au but pour aller chercher un dernier essai synonyme de bonus offensif. Jalibert a senti le coup et joué à la main. Dupont a inversé le sens et servi Fickou pour l'essai non seulement de la victoire, mais des cinq points. Les Tricolores ont pris leurs responsabilités et ça a payé face à de valeureux écossais. 15 DE FRANCE. ''On fait tous des erreurs'', Antoine Dupont et les Bleus à la rescousse d’HaouasCette fin de match, le staff et plus particulièrement Fabien Galthié, l'avait anticipé. On sait que les entraîneurs de l'équipe de France aiment anticiper tous les cas de figure. À l'issue de la rencontre, le 3e ligne Charles Ollivon a révélé que les Bleus avaient travaillé sur ce scénario. "Hier, on essayait de prévoir des scénarios de match. Et je sais pas, mais Fabien a été connecté avec le futur. Il nous a proposés de traiter une situation un peu particulière : à trois minutes de la fin du match, on avait trois essais, le score était serré et on était à +2. Qu'est-ce qu'on faisait ? Soit, on prenait les points, soit on allait en touche pour aller chercher le bonus. La situation est vraie, on l'a vécue hier". Nul doute que cette préparation a été bénéfique pour les Tricolores.