VIDEO. Il traverse tout le terrain comme un autobus et dégoute littéralement ses adversaires !

Si vous pensiez que la défense en Super Rugby était parfois un peu légère. Vous allez très certainement revoir votre jugement après avoir regardé cette vidéo. Lors de ce match de rugby à XIII, le numéro 8 des Merrylands Rams a tout simplement traversé tout le terrain pour un essai de 90 mètres. Lancé comme un autobus depuis son en-but, il n'a pas réfléchi bien longtemps avant d'opter pour le chemin le plus court vers la Terre promise. A savoir la ligne droite. Après avoir fait exploser plusieurs défenseurs à l'impact, le solide bébé des locaux a continué sa course tout en puissance. Écœurant au passage, les trois-quarts de l'équipe adverse. Mais surtout le dernier défenseur qui, au vu de la différence de gabarit, a tout simplement abandonné au lieu de tenter de le stopper en se jetant par terre. Sans doute l'un des plus beaux airs plaquage de l'histoire du rugby à XIII.