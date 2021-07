VIDEO. Il jongle et sauve la touche de la manière la plus accrobatique possible

Le match de Major League Rugby aux USA entre Seattle et Houston a été marqué par un sauvetage acrobatique de l'arrière local.

Tous les principaux championnat du monde sont à l'arrêt cet été. Il faudra notamment attendre août pour revoir des matchs de Top 14. Aux États-Unis, la saison 2021 de la Major Rugby League arrive à son terme après plusieurs mois de compétition. La finale est en effet programmée pour le 1er août mais on ne connaît toujours pas les noms des équipes qualifiées. Ce qu'on sait en revanche, c'est que ni Houston ni Seattle ne verront les demies puisque ces deux équipes occupent respectivement la 12e et la 11e place de la ligue, soit les deux dernières. Dans un match de mal classé le 15 juillet, c'est Seattle qui a gagné sur le score de 40 à 21. Une rencontre notamment marquée par un superbe sauvetage d'une touche par l'arrière local. Après avoir perdu le contrôle du ballon en flirtant avec la ligne, et jonglé avec l'ovale, il a eu lucidité de le reprendre du pied avant de bondir hors des limites du pré pour empêcher l'ovale de sortir... avant que son coéquipier ne concède la touche.