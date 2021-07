VIDEO. Il court le 100m en 10 secondes et pourrait porter le maillot des All Blacks un jour

Edward Osei-Nketia pourrait passer de l'athlétisme au rugby. Ce sprinter néo-zélandais est en discussions avec les Crusaders.

Découvrez l'histoire d'un sprinteur à la poursuite...du maillot des All Blacks ! [VIDÉO]Les All Blacks vont-ils se renforcer dans les années à venir avec un joueur capable de courir le 100 mètres en à peine plus de 10 secondes ? Rugbypass nous apprend cette semaine que les Crusaders sont en discussions avec Edward Osei-Nketia. Son nom ne vous est peut-être pas inconnu. Nous vous avions parlé de lui en 2019 alors qu'il n'avait que 17 ans et sa volonté de représenter la Nouvelle-Zélande. Eddie a déjà tâté de l'ovale, mais il est avant tout un sprinter. Il a récemment couru le 100 mètres en 10 secondes 12, à 0.01s du record national établi par son père. Une marque qui ne lui a cependant pas permis de se qualifier pour les Jeux olympiques de Tokyo. Dont les minimas étaient fixés à 10.05. Une vraie désillusion pour Osei-Nketia.

Temps qualifié pour le JO grâce à une refonte du système de qualification, il n'a finalement pas été retenu par le Comité olympique néo-zélandais qui le ne "considérait pas comme capable de terminer dans le top 16 de son épreuve." Particulièrement affecté par cette décision, il pourrait se tourner vers le rugby. Cela fait partie de ses options. Ça tombe bien puisque les Crusaders s'intéressent à son profil. Scott Robertson, qui pourrait un jour devenir sélectionneur des All Blacks, voudrait le rencontrer. Pour l'heure, rien n'a été acté, mais Eddie se verrait bien porter le maillot des Crusaders : "Ce serait un immense honneur de jouer pour l'une des meilleures équipes de tous les temps en Super Rugby, de les aider et de faire partie de la communauté de Christchurch." Il sait cependant que si ça doit se faire, il devra travailler dur, car sa vitesse ne fera pas tout sur le pré. Sera-t-il le nouveau Carlin Isles ?