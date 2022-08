VIDEO. Il cassait des chevilles à 10 ans, qu'est devenue la jeune terreur Chicago Doyle ?

En 2014, sa vidéo avait fait le tour du monde. Huit ans plus tard, que devient Chicago Doyle ? Le jeune néo-zélandais continue de casser des chevilles.

VIDÉO. La télévision s'empare du buzz de ce rugbyman néo-zélandais de 10 ansSon nom ne vous dit certainement rien, mais en 2014, Chicago Doyle a fait un énorme buzz sur la planète ovale. À l'époque, le jeune néo-zélandais a 10 ans et la vidéo de ses exploits sur le pré fait le tour du monde. Il faut dire qu'il avait de très belles dispositions pour casser des chevilles avec des appuis de feu et son agilité. Mais des qualités athlétiques ne garantissent pas forcément un avenir radieux au pays au long nuage blanc où la concurrence est féroce. Chicago a-t-il réussi à percer ? Huit ans plus tard, on peut dire qu'il a pas mal roulé sa bosse. En 2020, il a notamment été sélectionné avec les New Zealand Barbarians U18. Preuve qu'il est déjà pisté par la fédération néo-zélandaise. Un an plus tôt, il avait participé au World School 7s et marqué ce très bel essai.



Il a particulièrement aiguisé son jeu au rugby à 7, discipline où ses appuis, toujours aussi destructeurs, font des merveilles. On peut voir aussi qu'il dispose d'une très bonne qualité de passe. Dans la plus récente compilation en date de ses exploits, on peut constater qu'il est aussi pourvu d'une belle vitesse de pointe et d'une accélération impressionnante. Notre petit doigt nous dit qu'on pourrait très rapidement le voir en Super Rugby. Membre de la NZ Secondary Schools en 2021, il fait partie du squad des moins de 20 ans des Hurricanes pour 2022, avec qui il a notamment évolué à l'arrière cette année.