VIDÉO. Havili a scotché tout le monde avec cette géniale inspiration pour Mo'unga

VIDEO. Ça ne défend pas en Super Rugby ? Vous avez vu ces cartouches entre les Crusaders et les Reds ?Si en ce moment, tous nos regards sont tournés vers le Tournoi des 6 Nations et le Top 14, n'oublions pas qu'une autre compétition prestigieuse se déroule de l'autre côté du globe : Le Super Rugby Pacific. Ce vendredi, les Crusaders affrontaient d'ailleurs les Highlanders. Une rencontre totalement déséquilibrée, où les coéquipiers de Mo'unga n'ont fait qu'une bouchée de leurs adversaires (score final 52 à 15). Mais au-delà du résultat, c'est surtout une action en particulier qui nous a interloqué. En effet, et alors que les Crusaders avançaient dans les 22 mètres adverses, le centre Havili hérita du ballon côté droit. Et alors que tout le monde pensait qu'il allait transmettre dans le sens du jeu, celui-ci ajusta un petit jeu au pied magnifique de l'autre côté du regroupement, pour son ouvreur Mo'unga. Un geste fabuleux, qui a totalement surpris la défense des Highlanders, laissant l'ouvreur des Crusaders seul de tout marquage. Un véritable bijou pour tous les amoureux du rugby.

