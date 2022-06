VIDEO. Ça ne défend pas en Super Rugby ? Vous avez vu ces cartouches entre les Crusaders et les Reds ?

Le match de Super Rugby entre les Crusaders et les Reds a été marqué par de superbes gestes défensifs. Preuve que les sudistes savent défendre.

VIDEO. Super Rugby. Sevu Reece a-t-il les appuis les plus dévastateurs rugby mondial ?Alors qu'on jouera les matchs de barrage ce week-end en Top 14, du côté du Super Rugby, on est au stade des demies. Une seule franchise australienne s'est invitée aux côtés des Néo-Zélandais. Les Brumbies vont défier les Blues, leader du championnat, tandis que les Chiefs auront fort à faire sur la pelouse des Crusaders. Deux matchs qui s'annoncent spectaculaires aussi bien en attaque qu'en défense. Plus d'une vingtaine d'essais ont été inscrits lors des quarts. Mais on a également vu de belles défenses. Les Highlanders ont ainsi été incapables de marquer contre Auckland. Du côté des Reds et des Crusaders, on n'a pas lésiné sur la dépense physique. On a vu d'énormes caramels lors de cette rencontre. Comme quoi, on sait aussi défendre dans l'hémisphère sud malgré ce que pensent encore certains observateurs.