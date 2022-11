VIDEO. Graham mystifie Clarke et Barrett sur les appuis pour le superbe essai de l'Écosse face aux All Blacks

Le match entre l'Écosse et la Nouvelle-Zélande a été marqué par le très bel essai de Darcy Graham sur interception. L'ailier a mis les cannes et dominé Barrett.

Début de match fou entre l'Écosse et les All Blacks. Samisoni Taukei'aho a marqué dès l'entame pour la Nouvelle-Zélande avant que Mark Telea ne double la mise à la 6e minute. Ils menaient alors 14 à 0 à Murrayfield. Mais le XV du Chardon a parfaitement réagi. Pour avoir empêché Hogg de marquer, Anton Lienert-Brown a écopé d'un carton jaune. Une double sanction pour les visiteurs avec un essai de pénalité accordé par l'officiel. Quelques instants plus tard, l'Écosse égalisait par l'intermédiaire de Darcy Graham qui interceptait une passe avant de mettre les cannes. Plus rapide que Clarke, il a ensuite mystifié Barrett sur les appuis après une course de 40 mètres.

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 14-14 🇳🇿



Ce match est fou ! Darcy Graham intercepte une passe néo-zélandaise et permet à l'Écosse d'égaliser à deux essais partout au bout d'un quart d'heure de jeu ! #lequipeRUGBY pic.twitter.com/s0oIUtsInV — la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) November 13, 2022

Il a manqué le doublé d'un rien. Son pied touchant la ligne avant qu'il n'aplatisse le ballon.