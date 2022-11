VIDÉO. FLASHBACK. Clerc, bouchon de Chabal... Revivez la dernière victoire du XV de France face aux Boks

Avant d'affronter l'Afrique du Sud à Marseille ce samedi, remontons 13 ans en arrière, pour revivre la dernière victoire du XV de France face aux Springboks.

Le 13 novembre 2009, dans un Stadium de Toulouse plein à craquer, le XV de France entamait sa tournée d'automne par un (très) gros morceau : l'Afrique du Sud. Une rencontre importante, puisqu'elle devait confirmer les bonnes performances montrées par les Tricolores, notamment lors des tests de l'été face à la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Emmenés par un Thierry Dusautoir toujours aussi vaillant, les hommes de Lièvremont ont pourtant eu du mal à rentrer dans la partie. Trop pénalisés, ces derniers se retrouvent vite menés 3-6, puis 3-13, après un essai en coin inscrit par le pilier droit et capitaine Smith. L'on se dit alors que la soirée risque d'être longue, tant les Sud-Africains dominent les collisions. Et pourtant, sur le renvoi, les Bleus repartent à l'attaque : grâce à la puissance du jeune centre de l'époque Yann David, les Français transpercent le rideau adverse, et finissent par inscrire à leur tour un essai, signé Vincent Clerc (32ème, 8-13). De nouveau en confiance, le XV de France arrive même à marquer de nouveaux points juste avant la pause, grâce à la botte de Julien Dupuy (11-13).

15 DE FRANCE. Friand de relances, Ramos sera-t-il brillant sous les chandelles sud-africaines ?Très en place défensivement, les Français arrivent à contenir les assauts des Boks, tout en repassant devant au score (17-13). Déterminés à gagner, les Tricolores concassent leurs adversaires du jour, en témoigne le gros caramel de Chabal sur Steyn, à quelques minutes de la fin du match. Un bouchon qui permet par ailleurs aux Bleus de garder la mainmise sur la partie, jusqu'à ce que l'entrant Morgan Parra n'anéantisse les derniers espoirs sud-africains, avec une dernière pénalité. Score final 20-13 pour ce XV de France, qui remporta, le 13 novembre 2009, le 11ème (et dernier) succès de l'histoire des Bleus face à l'Afrique du Sud. Depuis ce jour, les deux équipes se sont affrontées à 7 reprises, mais toujours avec le même dénouement : une victoire des Springboks. Espérons que samedi, les coéquipiers de Dupont arrivent à mettre fin à cette mauvaise série, dans un Vélodrome qui s'annonce déjà bouillant.

France 1 Barcella 2 Servat 3 Mas 4 Nallet 5 Millo-Chluski 6 Dusautoir (cap) 8 Picamoles 7 Harinordoquy 9 Dupuy 10 Trinh-Duc 11 Heymans 12 Mermoz 13 David 14 Clerc 15 Traille 16 Szarzewski 17 Marconnet 18 Chabal 19 Bonnaire



20 Parra 21 Marty 22 Médard

Afrique du Sud 1 Mtawarira 2 Du Plessis 3 Smith (cap) 4 Botha 5 Matfield 6 Brussow 8 Kankowski 7 Burger 9 Du Preez 10 Steyn 11 Habana 12 Jacobs 13 Fourie 14 Pietersen 15 Kirchner 16 Strauss 17 Van Der Linde 18 Bekker 19 Rossouw



20 Pienaar 21 Olivier 22 Du Preez