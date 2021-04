VIDEO. Essai acrobatique, golden point du Smiling Assassin : les Chiefs font tomber les Highlanders !

Retour sur la victoire des Chiefs sur la pelouse des Highlanders, avec une nouvelle grosse performance de Damian McKenzie.

Match nul ? Quel match nul ? Le Super Rugby Aotearoa a tranché : il doit forcément y avoir un vainqueur, à l’issue d’un match. Et peu importe si ce dernier doit durer plus de 80 minutes ! Pour la première fois, les Highlanders et les Chiefs ont testé ce nouveau système du golden point, déjà existant à XIII.

Et c’est la franchise de Waikato qui en a profité. Tout avait parfaitement bien débuté pour les visiteurs, auteur du premier essai par Nanai-Seturo, auteur d’un magnifique saut pour aplatir in extremis en coin. La suite fut plus indécise et les Highlanders, bien que malmenés, ont prouvé aux supporters présents au stade qu’ils n’étaient pas du genre à lâcher le gain de la rencontre. Un essai et une pénalité de Josh Ioane en fin de match ont d’ailleurs permis aux locaux de revenir à égalité au tableau d’affichage.

McKenzie en héros

Mais avec un drop, puis une pénalité dans les arrêts de jeu, Damian McKenzie a l’occasion de donner la victoire à son équipe. Manqué. Mais DMac, très en forme cette saison, va avoir l’occasion de se racheter.

[VIDEO] - Sauvetage de l'année, essai de la gagne... c'était le show McKenzie en Super RugbyNous sommes dans les prolongations. Suite à un excellent grattage d’Anton Lienert-Brown, les Chiefs héritent d’une pénalité. Jamais deux échecs sans trois ? Le proverbe n’existe visiblement pas, à l’autre bout du monde. The smiling assassin ne tremble pas et transforme la pénalité de la gagne. Score final, 23-26.

Crédit vidéo : Super Rugby