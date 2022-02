VIDEO. Equipe de France. A ce moment-là, les Bleus sont passés en mode All Black et le stade a rugi de plaisir

L'équipe de France a réalisé de très belles séquences lors du match du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande ce samedi à Saint-Denis.

RESUME VIDEO. 6 Nations. L'équipe de France domine l'Irlande dans un match de costaudsL'équipe de France a passé le test irlandais avec succès. Et le chemin vers la victoire dans le Tournoi des 6 Nations est encore longue, cette victoire montre que les Bleus sont sur la bonne voie. Ce samedi, les Tricolores ont non seulement montré de la solidarité mais aussi une envie de produire du jeu. Ils l'ont montré dès l'entame sur l'essai d'Antoine Dupont. Mais aussi à plusieurs reprises durant la rencontre avec notamment cette action après la demi-heure qui aurait pu aller en Terre promise. Tout est parti d'une passe laser du demi de mêlée qui a fait le choix de servir Damian Penaud en bout de ligne sous le nez de quatre Irlandais. Le Clermontois a pris le meilleur sur Gibson-Park avec ses appuis de feu avant de revenir à l'intérieur et de passer à Moefana d'une sublime chistera. Les Bleus ont échoué à seulement 10 mètres de l'en-but. Mais ils ont montré aux Irlandais qu'ils n'allaient pas se contenter de les attendre.