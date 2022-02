RESUME VIDEO. 6 Nations. L'équipe de France domine l'Irlande dans un match de costauds

Ce samedi à Saint-Denis, l'équipe de France de rugby a battu l'Irlande lors de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations.

L'équipe de France a remporté le choc au sommet de la deuxième journée du Tournoi des 6 Nations face à l'Irlande. Tout a parfaitement démarré pour les Bleus avec l'essai d'Antoine Dupont dès l'entame. Mais Hansen a répondu sur le renvoi en subtilisant le cuir sous le nez de Jaminet. Tout était à refaire pour les Bleus. Mais l'arrière, ciblé et bousculé, a répondu présent au pied face aux perches. Si bien que les hommes de Galthié menaient 19 à 7 à la pause après avoir profité de l'indiscipline des Irlandais, pourtant impériaux dans ce domaine une semaine plus tôt.



Si l'entame du match a été bleue, celle du second a été entièrement verte. Van de Flier en puissance, puis Gibson-Park, opportuniste, ont infligé un cinglant 14 à 0 aux Tricolores. Mais comme souvent, ces derniers n'ont pas paniqué alors que l'Irlande était seulement à point, 22-21. Ils sont restés dans leur match et leur plan de jeu. Grâce à l'apport des finisseurs, ils ont réinvesti le camp adverse et marqué par Jaminet. Si le premier essai international de l'arrière catalan a été refusé, celui-ci a sécurisé la victoire pour la France. En effet, Baille avait entre temps trouvé la faille dans la défense du Trèfle pour un essai plein de rage. La France, seule nation invaincue, est toujours en course pour le Grand Chelem.