VIDEO. Entre intensité et analyse, comment le 15 de France a préparé le match capital face à l'Ecosse ?

L'équipe de France a préparé le match contre l'Écosse dans le 6 Nations avec beaucoup d'implication afin de corriger ce qui n'a pas fonctionné en Irlande.

Le 15 de France est attendu au tournant dimanche face à l'Écosse. Bien que la défaite en Irlande n'ait pas tout remis en cause, elle a cependant souligné le fait que les Bleus avaient encore du travail à faire avant la Coupe du monde. Le sélectionneur tricolore Fabien Galthié ne l'a pas caché cette semaine. "Notre défaite, ou notre contre-performance, nous a démontré qu'on avait encore beaucoup de points d'amélioration. L'autonomie, la prise de décision, l'organisation, la maîtrise des temps forts, la maîtrise des temps faibles, et en même temps, il faut leur amener des choses très simples, a confié le technicien. Et nous les choses très simples, c'est l'énergie, la capacité à avoir de l'énergie tout au long de la partie. Et jouer simplement en attaque en cherchant les espaces. Et jouer simplement en défense en fermant les espaces." C'est conscients de tout cela que le staff et les joueurs ont retrouvé Marcoussis pour une semaine très studieuse entre analyse et intensité avec la ferme intention de performer dimanche pour retrouver la victoire face à un adversaire en pleine confiance et sûr de ses forces.