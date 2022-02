VIDEO. En Angleterre, Josh Bayliss se la joue Cheslin Kolbe et mystifie son vis-à-vis pour le magnifique essai de Bath

Le 3ème ligne écossais de Bath se souviendra probablement longtemps du dernier match face à Leicester. Pas pour le résultat, mais plutôt pour son essai de 3/4.

Comme vous le savez, le Super Rugby a repris la semaine dernière et risque donc de voler la vedette à quelques uns des autres championnats durant les prochaines semaines. D'ailleurs, pas le temps de le dire que les actions spectaculaires ont déjà fusé lors de cette 1ère journée de cette édition "Pacific", avec des cartouches, des essais fous et des moments historiques.

Pour autant, le Premiership continue et vous le savez désormais, le championnat anglais répond toujours présent ces dernières saisons lorsqu'on parle de spectacle. Ce week-end encore, cela n'a pas manqué aux quatre coins de la Perfide Albion, et notamment sur la pelouse du Recreation Ground de Bath. On joue la demi-heure de jeu et les locaux mènent d'un petit point face à l'ogre de Leicester. Le moment choisi pour Ben Spencer d'amorcer un retour dans le fermé, et pour Josh Bayliss de se la jouer Cheslin Kolbe. Décalé dans le couloir des 5 mètres, le 3ème ligne écossais va alors mystifier l'ouvreur adversaire Freddie Burns d'un tchik-tchak de folie, avant de mettre les cannes sur 30 mètres et de résister à Montoya et Heyes pour planter le 3ème essai des siens.

Un geste qui n'est pas sans rappeler celui de Matthis Lebel face au Munster l'an dernier (même si c'est d'avantage le corps que les jambes qui bouge ici, vous en conviendrez). Malgré tout, insuffisant pour Bath afin de s'imposer face au leader du championnat (20 à 24), qui s'envole au classement, alors que le club du Somerset reste bon dernier du Premiership, qui ne connaîtra pas de rélégation cette année, on le rappelle.

