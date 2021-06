VIDEO. En 1990, Serge Blanco déposait la défense des Wallabies pour un essai incroyable

L'équipe de France n'a plus gagné en Australie depuis 1990. Une éternité ! Une équipe où Serge Blanco faisait des merveilles à l'arrière.

XV DE FRANCE - A quelle date la liste pour la tournée australienne sera-t-elle dévoilée ?Dans même pas un mois, les Bleus de Fabien Galthié iront en Australie pour y défier les Wallabies. Les Tricolores n'y plus joué depuis la triste tournée de 2014 terminée par trois défaites donc un cinglant 50 à 23 en ouverture. Les succès en terres australiennes se comptent sur les doigts non pas de deux mains, mais d'une seule. C'est dire si la tâche qui attend les joueurs du XV de France sera ardue. D'autant plus que le sélectionneur ne pourra pas compter sur les finalistes du XV de France. Le sélectionneur sera donc potentiellement privé des cadres qu'il a installés depuis sa prise de fonctions. Cependant, il y a des motifs d'espoirs. Avec un groupe remanié à l'automne 2020, la France a fait plus que de la simple figuration. Il faut aussi noter que le squad australien est loin d'être le plus expérimenté de l'histoire. L'Australie avec 11 ''bleus'', Timani et O'Connor pour préparer la tournée face au XV de FranceOn peut donc légitimement croire à un premier succès en Australie depuis 1990. De là à remporter la série, c'est une autre histoire. C'était une autre époque, c'est des Sella, Benazzi, Camberabero et autre Blanco. Les Bleus n'avaient gagné que le troisième match d'une tournée déjà perdue après deux revers initiaux. On ne donnait d'ailleurs pas cher de la peau des Tricolores pour cet ultime face à face. Mais, à la faveur de deux essais de Camberabero (2e) et Mensel (80e), et surtout du pied du premier cité, auteur de trois drops, ils s'étaient imposés 28 à 19. Sauvant quelque peu l'honneur. De cette tournée sous les ordres de Jacques Fouroux, on retiendra surtout cet essai incroyable de 100 mètres de Serge Blanco. Lors du deuxième test-match à Brisbane, l'arrière biarrot avait fait parler ses cannes pour passer en revue la défense en bord de touche.

Les compos en 1990 :

Retrouvez le match en intégralité :