VIDEO. Des rimes, du flow, il rappe en l'honneur de son club et c'est franchement excellent !

Le Rugby Olympique de Grasse a été mis à l'honneur par un rapeur via une chanson publiée sur Youtube. Le texte est solide et il parlera à tous les supporters.

AMATEUR. On vous explique tout de la réforme des compétitions pour la saison 2022/2023 !Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas une chanson typique de la 3e mi-temps dont nous allons parler. Mais de rap. Oui vous avez bien entendu. Dimanche dernier, le Rugby Olympique de Grasse a décroché son billet pour la Fédérale 1 aux dépens des Isérois de Voiron à la faveur d'une victoire à la maison au retour 40 à 31. Nul doute que le soutien de leur public a été déterminant dans ce succès ô combien important pour le club. La veille de la rencontre, le ROG avait également reçu des encouragements pour le moins originaux sous la forme d'une chanson. Ou plutôt d'un rap qu'on vous laisse découvrir. Des rimes, du flow, c'est franchement excellent et ça change des chansons paillardes de la 3e. On survalide !