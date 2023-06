VIDÉO. Coupe du Monde U20. ‘’Attitude inacceptable’’, cette charge au casque d’un Irlandais choque les fans de rugby

Coupe du Monde U20. Qui est Andy Timo, super sub des Bleuets et futur joueur du Stade Français ?Voilà le genre d'attitude qu'il faut à tout prix gommer. Ce jeudi, les U20 de l'Irlande affrontaient les U20 de l'Australie, dans un match de poule. Une rencontre qui, si elle a vu les Européens s'imposer sans difficulté face à leurs adversaires, a également été le théâtre d'une ''charge au casque'' signée Ruadhân Quinn. Troisième ligne du Munster, Quinn s'est en effet rendu coupable d'une percussion la tête la première sur un joueur australien. Un choc très violent, qui ne sera néanmoins pas sanctionné d'un carton. Un petit miracle pour Quinn, surtout lorsque l'on sait que World Rugby porte une attention particulière à la sécurité des joueurs.

I am sorry, but if we are serious about player welfare, how is this run legal? 🤯



Surely you can not duck your head and ram someone’s head who is in a ducked position to tackle you…



This feels like intentionally shouldering someone to the head.#AUSvIRE @StanSportRugby pic.twitter.com/3eqsiZ6fLj