VIDEO. Comme à la fête foraine, Josh Adams ne contrôle pas son geste et fait faire le looping à Tyrone Green

Auteur d'un geste complètement incontrôlé face aux Harlequins de Tyrone Green, l'ailier vedette des Cardiff Blues a écopé d'un carton jaune.

Titulaire à l'aile du Pays de Galles depuis 2018, Josh Adams est plutôt réputé pour être super finisseur, souvent cantonné à ça d'ailleurs. Pourtant, l'homme aux 17 essais en 35 sélections est également un joueur très sûr sous les ballons hauts et qui aime aussi "s'y filer" en défense, comme on dit dans le jargon. Parfois un peu trop d'ailleurs. Parmi les cadres de cette équipe des Cardiff Blues décimée en ce début de campagne de Champions Cup, le joueur de 26 ans a probablement un peu trop voulu montrer l'exemple face aux Harlequins ce week-end, dès lors qu'il a pu le faire.

CHAMPIONS CUP. Encore lui ! Marcus Smith marque un essai incroyable face à CardiffOn joue la 10ème minute, les Blues mènent au Stoop et alors que les partenaires de Marcus Smith mettent de la vitesse dans leur jeu pour - comme d'habitude - aller très vite chercher les extérieurs, Adams tente de couper la course de l'arrière local, Tyrone Green. Sauf que, déjà, ce dernier, très vif, parvient tout de même à faire sa passe. Qu'ensuite, le plaquage sans vraiment enserrer d'Adams, le léger saut du Sud-Africain de 23 ans pour se protéger et la vitesse au moment de l'impact font que Green décolle comme à Kourou et fait un vrai looping pour finalement retomber sur le dos 1 mètre plus loin.

Le Gallois écopera bien évidemment d'un carton jaune, les épaules de son adversaire ayant dépassé son bassin, mais échappera au rouge du fait que celui-ci retombe sur le dos, et non pas sur la tête. Au final, grâce à une deuxième mi-temps de feu, ce sont les Harlequins qui s'imposeront 43 à 17.