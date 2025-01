VIDEO. CHAMPIONS CUP. Triplé de Penaud, magie de Lucu : l'UBB en mode rouleau compresseur contre les Chiefs

Bordeaux survole Exeter en Champions Cup ! Damian Penaud signe un triplé dans une victoire record 69-17, permettant à l’UBB de passer devant Toulouse au classement de la poule.

L'Union Bordeaux-Bègles a réalisé une performance exceptionnelle ce samedi en Champions Cup en s'imposant 69 à 17 face aux Chiefs à Sandy Park.

Cette victoire bonifiée permet aux Bordelais de prendre la tête de la poule 1, profitant du succès sans bonus du Stade Toulousain contre les Sharks à Durban.

Penaud et Lucu mènent l'offensive

Damian Penaud a été le grand artisan de cette victoire éclatante, inscrivant un triplé et démontrant une fois de plus son talent. Sa vitesse et sa vision du jeu ont constamment mis à mal la défense anglaise, incapable de contenir ses assauts. L'ancien joueur de Clermont a également bénéficié du travail de ses coéquipiers pour briller.

Au-delà de la performance individuelle de Penaud, c'est toute l'attaque de l'UBB qui a brillé. Maxime Lucu, auteur de deux essais, a parfaitement orchestré le jeu, tandis que Mathieu Jalibert, de retour de blessure, a su dynamiser les offensives girondines. Les avants n'ont pas été en reste, dominant leurs homologues d'Exeter tant en mêlée qu'en touche. Lamothe et Cazeaux ont également inscrits deux essais.

Exeter dépassé

Les Chiefs, déjà punis par Toulouse, n'ont jamais semblé en mesure de rivaliser. Leur défense a cédé à onze reprises, illustrant l'écart de niveau entre les deux formations. Cette défaite compromet sérieusement leurs chances de qualification pour la suite de la compétition.

Avec cette victoire bonifiée, l'UBB s'installe en tête de sa poule. Le prochain match contre les Sharks à Chaban-Delmas sera décisif pour s'assurer des phases finales avantageuses.

Les Bordelais devront maintenir ce niveau de performance pour espérer aller loin dans cette Champions Cup. Et surtout au-delà de la phase de poules. En effet, de grosses performances lors des premières journées ne garantissent pas de soulever le titre au printemps. Le Leinster peut en témoigner.