VIDEO. Champions Cup. Rory Kockott agace tout le monde, O’Mahony le recadre à l'ancienne

Lors du match de Champions Cup entre le Munster et Castres, Rory Kockott a énervé l'international irlandais Peter O’Mahony. Et il lui a fait savoir.

CHAMPIONS CUP. VIDEO. Castres repart du Munster avec le bonus défensif !On ne présente plus Rory Kockott. À la fin de la saison en cours, le demi de mêlée raccrochera les crampons. Si certains le regretteront sur le pré, il ne manquera pas à tous les fans de rugby. On ne peut pas plaire à tout le monde. Certains supporters, comme certains arbitres voient en lui en joueur pénible en raison de sa propension à commenter les actions, à parler à l'officiel voire à demander des pénalités. Ce week-end, le Sud-africain d'origine n'a pas pu aller contre sa nature lors du match entre le Munster et le CO en Champions Cup. Ce qui lui a valu d'agacer non seulement l'officiel, qui a fait reculer son équipe de 10 mètres supplémentaires. Mais aussi ses adversaires. À l'origine de la pénalité contre Castres, une faute dans les airs sur un ballon dans les airs. La faute est là, Murray demande à avoir le ballon puis se plaint à l'arbitre qu'un joueur castrais l'a envoyé plus loin. Ni une ni deux, Kockott arrive et dit à l'Irlandais d'arrêter de se plaindre. L'hôpital qui se moque de la charité diront certains. Une attitude qui n'a pas été du goût d'un autre international irlandais, Peter O’Mahony. "Ne commence pas ! Maintenant dégage !" lui a lancé ce dernier. L'ancien Tricolore a bien reculé, mais comme expliqué au-dessus, il n'a pas pu s'empêcher de continuer à parler. Ce n'est pas à quelques mois de la retraite qu'il va changer.