VIDÉO. Champions Cup. ''Marcus Smith est un joueur moyen'' pour Moscato

Après la transformation ratée de Marcus Smith en fin de match face à Montpellier, Vincent Moscato et toute l'équipe du Moscato Show se sont exprimés au sujet du prodige anglais.

Ce samedi avait lieu le huitième de finale retour entre les Harlequins, champions d'Angleterre en titre, et Montpellier, actuel leader du Top 14. Battus 40-26 au match aller, les coéquipiers de Marcus Smith voulaient prendre leur revanche à domicile, et se qualifier pour les quarts de finale. Malheureusement pour les Quins, leur victoire 33-20 au retour n'aura pas suffit. Une élimination qui s'est jouée à un rien, ou plutôt à une transformation en fin de match : en effet, nous sommes à la 75ème minute, lorsque Lynagh inscrit l'essai de la délivrance. Car avec un avantage de 13 points, il ne reste plus qu'à transformer pour que les Anglais repassent devant sur l'ensemble des deux matchs. Mais voilà, le buteur des Harlequins Marcus Smith rate sa tentative, et ne permet pas aux siens de se qualifier pour le prochain tour. Une erreur qui coûte cher, et qui n'a pas manqué d'être commentée en Europe, et notamment en France.

Ce fut le cas ce lundi, lors de la célèbre émission sportive, le Super Moscato Show. En effet, lors de cette chronique, l'ancien international français s'est exprimé au sujet de cette transformation ratée, ainsi que sur la stature actuelle du joueur de 23 ans : "Quand tu es un grand joueur tu enquilles tout. Ils peuvent louper de temps en temps mais pas sur une balle de match. C'est ça la différence entre un moyen courrier et un grand joueur. Sur des matchs cruciaux, qui est-ce qui te fait gagner ? Ce sont les grands joueurs. Sur un match comme ça, Wilkinson te fait gagner, il t'amène en demi-finale, il t'amène en finale. Marcus Smith a beaucoup de talent, mais ce n'est pas encore un joueur abouti (...) Pour moi ce n'est pas un grand ouvreur, pour moi c'est un joueur moyen".

Des propos très tranchés, qui ne manqueront certainement pas de faire réagir. Toujours est-il que malgré cette transformation manquée, Marcus Smith a réalisé une double confrontation plus que correcte, avec notamment une relance magistrale qui a amené à l'essai de son centre, Marchant.