VIDEO. Champions Cup. Le nouveau maillot de Toulon fait honneur à la ville, et les supporters adorent !

VIDEO. Le Stade Toulousain dévoile un nouveau maillot original pour la Champions CupA l'instar du Stade Toulousain, le Rugby club toulonnais a dévoilé le maillot que porteront les Varois pour la saison 2023/2024 de Champions Cup. "Son troisième maillot met en valeur l’identité de sa ville à travers un design faisant référence à sa stratégie digitale avant-gardiste", explique le RCT sur son site officiel.

On y retrouve en effet plusieurs symboles de la ville et des représentations architecturales comme le stade Mayol bien évidemment, l'opéra ou la porte de l'arsenal. Sans oublier la Rade et le Charles de Gaulle, le célèbre porte-avions de l'armée française. Une idée qui semble plaire aux supporters.

"Cette illustration de l’identité toulonnaise associée à un design futuriste constitue un pont entre les générations, ajoute le RCT. Ce maillot Rouge et Noir unira les supporters toulonnais de tous âges et les joueurs du RCT qui, ensemble, auront à coeur de porter haut les couleurs de leur ville dans la plus grande des compétitions européennes."

Le RCT retrouve la Champions Cup cette saison après plusieurs années passées au sein de la Challenge Cup. Premier rendez-vous fixé le samedi 9 décembre face aux Chiefs d'Exeter avant un déplacement sur la pelouse des Saints de Northampton.

Très gros choc ensuite le 13 janvier pour les hommes de Pierre Mignoni puisque les joueurs du Munster sont attendus à Mayol. Il faudra ensuite aller affronter les Ecossais de Glasgow lors de la 4e journée.

Les Toulonnais restent sur un titre en Challenge Cup en 2023 après une finale en 2020 puis une autre en 2022. Ils n'ont plus remporté la Champions Cup depuis 2015 et le célèbre triplé.

Vont-ils jouer la compétition à fond ? On peut se le demander. Participer aux phases finales de Top 14 semble prioritaire dans l'esprit du staff et de la direction du RCT. Il faut remonter à la saison 2017/2018 pour voir les Varois se qualifier dans le Top 6.