VIDEO. Coupe d'Europe. En 2000, Toulouse s'inclinait en demi-finale... à Bordeaux face au Munster

Samedi, le Stade Toulousain affronte l’UBB, en demi-finale. Et il y a 21 ans, Toulouse s’inclinait à une marche de la finale, face au Munster à… Bordeaux !

Demi-finaliste un an plus tôt, le Stade Toulousain veux désormais accéder à la finale de la Coupe d'Europe. Ces derniers terminent d'ailleurs premier de leur poule, tout comme le Munster. Trois semaines avant la demi-finale, les Toulousains s'imposent face à l'ASM et les Irlandais, eux, remportent également leur quart de finale contre le Stade Français. Les deux équipes s'affrontent donc le 6 mai 2000, au stade Lescure à Bordeaux.

Le contexte

Après un match disputé, Toulouse ne parviendra finalement pas à accéder à la finale. Dès la deuxième minute, le jeune ouvreur irlandais, Ronan O’Gara, inscrit la première pénalité du match. Dans la foulée, les Munstermen marquent le premier essai de la rencontre. Après une belle percée de 50 mètres du talonneur Keith Wood, les joueurs de la Red Army rentrent dans les 22 toulousains. Les libérations sont rapides, et à 5 mètres de l’en-but, Crotty, l’arrière du Munster, trouve la faille dans la défense avant de servir parfaitement son pilier, John Hayes, qui s’en va en Terre promise. Par la suite, l’ailier stadiste, Michel Marfaing, inscrit cinq pénalités, tandis qu'O’Gara marque les derniers trois points de la première mi-temps. Si bien qu'à la pause, les Toulousains mènent 15 à 11.



D’entrée de seconde période, Toulouse inscrit trois points. O’Gara répond par deux pénalités et le score se resserre : 18-17. C’est le moment que choisit le Munster pour produire encore plus de jeu. Et à la 59e minute, Ronan O’Gara est à la conclusion d’une magnifique relance de 80 mètres. Sur une mêlée, dans les 22 mètres irlandais, Stringer distribue le ballon grand côté. Les avants sont au relais de leurs trois-quarts sur chaque point d’impact. Et à l’arrivée, l’ouvreur aplatit aux pieds des poteaux, pour permettre aux siens de prendre l’avantage.

Quatre minutes plus tard, c’est au tour de Jason Rolland d’aller dans l'en-but. Le centre, qui enfonce les espoirs haut-garonnais, marque un essai après interception, sur une mauvaise passe du Cazalbou. En fin de match, Toulouse inscrit le dernier essai de cette rencontre pour atténuer le score, malgré la défaite : 25-31. Toulouse est donc éliminé et le Munster affrontera, en finale, les Anglais de Northampton.

Les compositions :

Comment ne pas perdre cette rencontre, quand l’expérimenter Keith Wood est accompagné par une belle jeunesse irlandaise pour ce match. En effet, le Munster compte parmi ses rangs des joueurs de classe internationale comme Stringer, Foley ou encore O’Gara, actuel entraineur de la Rochelle.

15 Crotty

14 Kelly - 13 Mullins - 12 Holland - 11 Horgan

10 O'Gara - 9 Stringer

7 Foley - 8 Wallace - 6 Halvey

5 Langford - 4 Galwey

3 Hayes - 2 Wood - 1 Clohessy

Côté toulousain, on retrouve des joueurs emblématiques du club tel que Ntamack, Califano, Pelous, Cazalbou et Bru, lui aussi entraineur de Bayonne.

15 Ougier

14 Ntamack - 13 Desbrosse - 12 Stensness - 11 Marfaing

10 Penaud - 9 Cazalbou

7 Dispagne - 8 Labit - 6 Lacroix

5 Belot - 4 Pelous

3 Tournaire - 2 Bru - 1 Califano