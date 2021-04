[STATISTIQUES] Champions Cup. Savez-vous combien Toulouse a gagné de demi-finales en France ?

Adversaire de la Rochelle en demie, le Leinster a joué 11 demi-finales européennes. Quatre ont eu lieu en France . Les Irlandais n'en ont gagné qu'une. C'était en 2012 contre l’ASM. Pour rappel, les coéquipiers de Sexton n'ont pas eu à affronter Toulon au tour précédent. Seront-ils en manque de rythme ?De son côté, Toulouse a déjà joué six demies en France, pour quatre victoires et deux défaites. Contre Brive en 1998 et au Munster en 2000. Pour l' UBB et la Rochelle, c'est une première.