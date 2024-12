VIDEO. Champions Cup. Comment le Stade Toulousain avait concassé Exeter en avril dernier ?

Neuf essais, 64 points : Toulouse avait écrasé Exeter en avril. Ce dimanche, les Chiefs voudront prendre leur revanche face à des champions en pleine confiance.

Déplacement relevé pour le Stade Toulousain ce dimanche à Exeter. Fort de son succès sur l'Ulster, le champion en titre entend enchaîner sur une deuxième victoire en autant de matchs face aux Chiefs. Un adversaire que les hommes d'Ugo Mola avaient largement dominé en avril dernier.

Une première mi-temps disputée

A l'époque, Toulouse avait offert une démonstration de force en quart de finale de la Champions Cup en écrasant les Exeter Chiefs 64 à 26 au stade Ernest-Wallon. Cette victoire éclatante, marquée par neuf essais toulousains, avait propulsé les Rouge et Noir vers les demies puis le titre.

Dès le coup d'envoi, les Toulousains avaient affiché leurs intentions offensives avec un essai de Romain Ntamack à la 8e minute. Cependant, les Chiefs ont rapidement répliqué grâce à Ethan Roots, avant que Jack Willis ne redonne l'avantage aux locaux. Malgré une domination territoriale, Toulouse n'avait pas pu creuser l'écart, la faute à l'efficacité au pied de Henry Slade, maintenant Exeter à un point à la pause (17-16).

L'ouragan toulousain en seconde période

Au retour des vestiaires, le Stade Toulousain avait clairement changé de rythme. Blair Kinghorn, auteur de deux essais et de 23 points au total, avait lancé le festival offensif. Pita Ahki, Antoine Dupont et Juan Cruz Mallia avaient également franchi la ligne, profitant d'une défense anglaise dépassée. La vitesse d'exécution et la précision des passes avaient permis aux Toulousains de marquer six essais en trente minutes, portant le score à 64-26.

Malgré une première période encourageante, les Chiefs avaient été incapables de contenir les assauts répétés des Toulousains. La fatigue et le manque de profondeur de banc avaient contribué à l'effondrement défensif en seconde période, offrant aux locaux des espaces exploités avec brio.

Leçons à tirer pour le prochain affrontement

Antoine Dupont, en chef d'orchestre, avait une nouvelle fois démontré son influence, tant en attaque qu'en défense. Romain Ntamack, précis dans ses choix, et Jack Willis, omniprésent dans les rucks, avaient été des atouts majeurs dans cette victoire. Les trois hommes devraient à nouveau être sur le pont ce week-end. Ils auront un rôle essentiel à jouer sur le pré anglais pour enchaîner sur une 10e victoire de rang dans la compétition.

À l'approche du match de poule prévu ce dimanche au Sandy Park, le Stade Toulousain devra capitaliser sur les enseignements de cette victoire ainsi que de ses nombreux succès en Top 14 cette saison. La capacité à maintenir une intensité offensive tout en restant discipliné sera cruciale. Toulouse en Champions Cup, c'est 45 points et six essais inscrits en moyenne lors des neuf derniers matchs.

De plus, il sera essentiel de ne pas sous-estimer une équipe d'Exeter en quête de revanche et décidée à faire tomber le champion pour la première fois depuis 2023. En somme, bien que la victoire d'avril dernier ait été éclatante, chaque match raconte sa propre histoire. Les hommes d'Ugo Mola devront aborder cette nouvelle rencontre avec sérieux et détermination pour espérer réitérer une performance similaire sur le sol anglais.