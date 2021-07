VIDEO. C'est passé inaperçu mais l'Irlande a étrillé les USA (71 à 10) avec un excellent Baloucoune.

Le XV d'Irlande a largement battu les USA ce week-end, et Robert Baloucoune a fait danser la défense.

Entre les Lions britanniques en pleine tournée sud-africaine, le XV de France à l'autre bout du monde pour défier l'Australie ou les All Blacks qui défient les îles du Pacifique, on en oublierait presque que d'autres nations disputent actuellement une tournée estivale. Certaines rencontres ont dû être annulées à cause du COVID (on pense à Ecosse - Roumanie), mais l'Angleterre ou l'Irlande sont notamment sur le pont. Privées de leurs meilleurs joueurs, retenus avec les Lions ? Oui. Mais c'est pour les sélectionneurs l'occasion de lancer de jeunes joueurs.

A l'image de Robert Baloucoune.

Souvent en vue avec l'Ulster mais barré avec le XV du Trèfle, l'ailier a prouvé sur une prise de balle que le niveau international ne lui faisait pas peur. C'est lui qui inscrit le premier essai de la rencontre, suite à une combinaison où il profite de deux leurres effectués par ses coéquipiers pour prendre l'intervalle. En souffrance, la défense américaine le sera tout le match, qui se terminera sur le score de 71 à 10.

Le match est passé inaperçu, mais on vous propose une séance de rattrapage avec tous les essais :