VIDEO. Ce jour-là, le 15 de France a failli encaisser un essai sensationnel de 80m face au Pays de Galles

VIDEO. 6 Nations. Ils sont tous fans de ce joueur du 15 de France (et ce n'est pas Antoine Dupont)Le 15 de France a impressionné la planète ovale en dominant l'Angleterre à Twickenham lors de la 4e journée du 6 Nations. Un succès mémorable qui marquera les esprits et dont on parlera encore dans vingt ans ou plus. Le Pays de Galles subira-t-il le même sort samedi ? Comme il était difficile de prévoir la fessée infligée aux Anglais, on ne peut avancer quelconque scénario pour ce dernier match du Tournoi. On laisse ça à Fabien Galthié qui a sans doute imaginé tous les cas de figure pour préparer cette rencontre comme il aime le faire avant chaque match. Le sélectionneur sait de quoi sont capables ses ouailles. Mais il sait aussi que le Pays de Galles n'est pas à la prendre à la légère. Les Bleus restent sur quatre victoires de rang certes. Mais avant cela, ils avaient perdu huit de leurs dix derniers matchs face à cet adversaire. Est-ce le début d'une nouvelle domination de la France sur le Pays de Galles ? RUGBY. ''On est en retard par rapport à ce qu’on espérait'', l'équipe de France pas dans les clous ?Avant cette période faste des années 2010, le 15 de France remportait régulièrement ses matchs face aux Gallois. Il y a eu de longues séries de victoires comme de 83 à 93. Au début du siècle, les succès du XV du Poireau étaient également rares face aux Bleus. On se souvient qu'ils sont venus gagner en 2001 à Saint-Denis dans un match spectaculaire, 35 à 43, puis en 2005 (18-24). Il faut espérer qu'ils ne seront pas aussi inspirés qu'à l'époque. Leur unique succès à domicile lors de cette période avait eu lieu en 2008 dans une rencontre serrée jusqu'à l'heure de jeu. Puis deux essais de S.Williams (60e) et M.Williams (76e) avaient fait la différence. Une rencontre marquée par la course incroyable de l'ailier Mark Jones à la 76e après une course de 80m. Sans un retour de Julien Malzieu et Cédric Heymans, il aurait sans doute inscrit l'un des plus beaux essais de l'histoire du Pays de Galles.