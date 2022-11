VIDÉO. Carton rouge, essai de 90 mètres... Revivez la dernière défaite du XV de France face à l'Australie

Ce samedi, le XV de France affronte l'Australie, pour le premier match de la tournée. L'occasion pour nous de nous replonger dans la dernière défaite des Bleus, face à ces mêmes Wallabies.

On ne cesse de le répéter, le XV de France est actuellement en grande forme. En témoigne sa série de 10 victoires consécutives, avec notamment des succès de prestige contre la Nouvelle-Zélande, l'Irlande ou encore l'Angleterre. Une invincibilité que les coéquipiers d'Antoine Dupont tenteront de conserver cet automne, face à l'Australie, l'Afrique du Sud et le Japon. Mais au fait, depuis quand les Tricolores n'ont plus perdu sur la scène internationale ? À vrai dire, il faut remonter à plus d'un an, pour retrouver le dernier revers des hommes de Fabien Galthié. Une courte défaite 33-30, lors de l'été 2021, face à... l'Australie ! Eh oui, les Wallabies de Michael Hooper (que les Bleus retrouveront samedi au Stade de France), sont les derniers à avoir fait tomber les Français. Un match plus que serré, rempli de rebondissements et d'actions de grande classe, qui fut néanmoins cruel pour le XV de France. Bien aidés par le carton rouge précoce de Korobeite après un plaquage haut sur Jelonch, les Tricolores ont tout de même réussi à faire plus que douter les Wallabies sur leurs terres, seulement quelques jours après avoir remporté le deuxième test...

VIDÉO. Il y a un an jour pour jour, les Bleus réalisaient l'un des exploits de l'année face à l'AustralieAprès un essai de Couilloud en début de rencontre, les Français voyaient leurs adversaires du jour reprendre l'avantage, grâce notamment à un Hooper omniprésent, mais aussi au flair de Lolesio, qui intercepta une passe de Couilloud peu de temps après. Sonnés mais pas K-O, les Bleus décidèrent de remettre la marche avant, en pilonnant la ligne australienne. Et après un bon travail collectif, ce fut finalement Cameron Woki, tel un basketteur, qui réussit à smasher le ballon dans l'en-but. Si bien qu'à la pause, le score était de 20 partout au tableau d'affichage. Mais voilà, dès le retour des vestiaires, l'on sentait les Bleus en cannes, capables de faire la différence sur n'importe quel ballon. Une impression confirmée puisque après une mêlée dans les 22 français, Couilloud décidait de jouer dans le fermé avec Thomas. L'ailier se débarrassa de son vis-à-vis grâce à un superbe jeu au pied par-dessus, avant de servir à son intérieur son numéro 9. Le ballon passait par la charnière du jour, avant d'atterrir dans les bras de Barassi, qui accéléra pour marquer sans aucun doute l'essai de l'année. Malheureusement, ce mouvement rempli de French Flair n'empêcha pas les Australiens de revenir dans la partie, à cause notamment de l'indiscipline tricolore. Fatigués et manquant de lucidité, les ouailles de Galthié finiront même par craquer en fin de match, malgré une dernière balle de match manquée...

15 DE FRANCE. Jelonch vs Hooper : bien plus que de simples sécateurs ?Un résultat frustrant, qui n'a néanmoins pas occulté la bonne tournée de ce XV de France remanié, qui a prouvé au rugby mondial qu'il était capable de rivaliser contre n'importe quelle équipe, et ce, peu importe les conditions. D'autant que, comme vous le savez certainement, les Tricolores n'ont plus perdu un seul match depuis celui-ci. À voir désormais si ces derniers arrivent à poursuivre leur série de victoires ce samedi, face à ces mêmes Wallabies.

