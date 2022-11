15 DE FRANCE. Jelonch vs Hooper : bien plus que de simples sécateurs ?

Ce samedi, Anthony Jelonch fera face à l'un des meilleurs troisièmes lignes du monde : Michael Hooper. L'occasion pour le Gersois de montrer, une fois de plus, l'étendue de son talent.

Samedi soir, dans un stade de France qui sera plein à craquer, les Bleus d'Antoine Dupont affronteront les Wallabies en ouverture de leur tournée de novembre. Une rencontre qui sera le théâtre de nombreux duels intéressants, comme Tupou vs Baille, Alldritt vs Valetini, ou encore Ntamack vs Foley. Mais celui qui nous intéresse ici concerne le Toulousain Anthony Jelonch. En effet, le joueur aux 19 sélections fera face ce week-end à une véritable icône du rugby australien : Michael Hooper. À tout juste 31 ans, celui qui compte 122 capes avec les Wallabies reste toujours l'un des meilleurs joueurs à son poste. Car si ses talents en défense ne sont plus à prouver, il serait bien idiot de réduire le joueur des Waratahs à cette simple caractéristique. Sécateur oui, mais pas que. Excellent dans les rucks (grâce notamment à son profil assez trapu), Hooper est surtout un incroyable joueur de rugby. Très à l'aise de ses mains, il arrive très souvent à faire la différence, avec des courses toutes plus intelligentes les unes que les autres. Lors de la tournée 2021, face au XV de France, le troisième ligne avait d'ailleurs été intenable offensivement. À Saint-Denis, le XV de France devra donc surveiller de (très) près le natif de Sydney. Mais n'ayez crainte, Fabien Galthié possède peut-être le joueur parfait pour étouffer l'Australien : Anthony Jelonch.

Moins expérimenté que son homologue, Jelonch reste néanmoins une valeur sûre, notamment en défense. En témoignent ses prestations stratosphériques, que ce soit avec les Bleus durant le dernier Tournoi, ou bien avec le Stade Toulousain. Mais là encore, résumer l'ancien joueur de Castres à un troisième ligne besogneux, qui ne porte pas le ballon, est une erreur à ne pas faire. Certes, Jelonch aime "le chocolat" comme on dit dans le jargon : mais pour autant, il est aussi tout à fait capable de faire des différences en attaque ! Encore plus depuis deux saisons désormais, où l'on sent le Toulousain prendre confiance dans ce secteur de jeu. En revanche, il serait faux de le comparer à Michael Hooper, qui reste bien meilleur attaquant que lui. Néanmoins, le Tricolore nous a prouvé, notamment durant le dernier Tournoi (2 essais inscrits), qu'il est tout à fait capable de finir des coups. Un duel qui promet donc, entre deux joueurs de rugby hors normes. Reste à voir qui prendra le dessus samedi soir, que ce soit ballon en main, mais aussi dans les zones d'affrontements. Car ne nous y trompons pas, le domaine dans lequel ces deux hommes excellent le plus, c'est bien dans le combat.

