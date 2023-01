VIDÉO. Cad deb dans un trou de souris, offload sans short… Ce joueur des Stormers a mystifié Clermont

Édito. RUGBY. UBB, Clermont, etc. Les clubs français éliminés à la pelle, le Top 14 régresse-t-il ?Le week-end dernier se jouait l'ultime journée des phases de poule de cette Champions Cup 2022-2023. Un week-end durant lequel de nombreux clubs français ont vu leurs espoirs européens s'évaporer, à commencer par Clermont. Encore dans la course pour les huitièmes de finale, l'ASM devait s'imposer en Afrique du Sud, chez les Stormers, pour pouvoir valider son billet pour le tour suivant. Malheureusement, il n'en fut rien pour les coéquipiers de Cancoriet, qui ont payé très cher le carton jaune d'Anthony Belleau, reçu en seconde période (19-0 durant les 10 minutes d'infériorité numérique). Dépassés en seconde mi-temps, les Auvergnats n'ont rien pu faire face au réalisme des Stormers, qui ont su profiter de chaque erreur française pour prendre les devants. Et si les réalisations sud-africaines n'ont pas toutes été fringantes, une a néanmoins retenu notre attention : celle du demi de mêlée Jantjies. Rentré au début du second acte, celui-ci a inscrit le deuxième essai des siens, grâce à un travail tout simplement exceptionnel de son ailier Hartzenberg. En effet, et alors que les Clermontois étaient encore dans le coup (13-9, 51ème), Jantjies décide de renverser dans le fermé. Il trouve son ailier, qui, dans un trou de souris, arrive à déposer son vis-à-vis O'Connor d'un cad deb clinique. Une fois passé, ce dernier transmet après contact à son demi de mêlée, et ce malgré son short au niveau des chevilles ! Une action de classe, qui enterra définitivement les derniers espoirs de l'ASM dans cette rencontre.

