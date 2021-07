VIDEO. Bousculé dans les airs puis relevé comme une chaussette, Cheslin Kolbe a-t-il été mis en danger ?

Les Lions britanniques et irlandais ont donc remporté la première manche de cette tournée 2021, face aux Springboks. Sereins dans le premier acte mais bousculés dans le second, les champions du monde en titre ont manqué de repaire, de rythme. Et leurs joueurs clés ont été discrets, à l'image de Cheslin Kolbe. L'ailier du Stade Toulousain est d'ailleurs au coeur d'une action qui a largement été commenté lors du match, sur les réseaux sociaux.

A l'heure de jeu, et alors que les Boks mènent toujours au score (17-16), Kolbe joue un duel aérien suite à un coup de pied dans la boîte de Faf de Klerk. Comme souvent, il prend le dessus sur son adversaire, malgré sa petite taille. Sur l'action, Kolbe semble se faire déséquilibrer par Ali Price, et retombe lourdement sur le dos. Le Sud-Africain semble souffrir, et se couvre le visage. Moment choisi par Mako Vunipola, visiblement irrité, pour soulever Kolbe comme un enfant et le remettre instantanémement sur ses pieds.

Le pilier anglais aurait-il entendu parler des accusations de simulation à l'encontre d'Anthony Jelonch ?

Dave Rennie accuse Jelonch de simulation : ''Comme si un sniper l'avait touché''Mais ce qui peut faire sourire sur le moment aurait surtout pu se révéler dangereux. Très fair-play tout au long du week-end malgré la défaite des Boks, Rassie Erasmus a d'ailleurs dénoncé ce comportement, précisant dans un premier temps que le Toulousain avait bien été bousculé dans les airs. Dans un second temps, il s'adresse aux jeunes regardant cette vidéo, leur demandant de ne pas reproduire ce qu'a fait Mako Vunipola : "ne déplacez ou ne touchez jamais un joueur blessé au sol, c'est irréfléchi et dangereux. Laissez ça aux médecins."

Cheslin is obviously played in the air and clearly not direct into touch!!More importantly for youngsters watching this clip!!!! Please never move or touch an injured player on the ground, its reckless and dangerous! Leave this to the 🏥 🙏🏼@WorldRugby @Springboks @lionsofficial pic.twitter.com/lEcp5L4PBf