VIDEO. Avant d'affronter le RCT, Trévise montre que les Italiens savent jouer au rugby avec un essai de 80m

Malgré sa défaite chez les Stormers, Trévise a montré de belles choses avec une équipe remaniée. Regardez plutôt cet essai initié par un pilier.

Vendredi dernier, en URC. Touche sud africaine sur les 22 mètres italiens, “la gonfle” gicle du ruck et atterrit dans les mains du pilier international argentin Thomas Gallo qui amorce la contre-attaque. Un, deux, trois et quatre placages cassés plus loin, il sert son troisième ligne Alessandro Izekor qui au bout d’un sprint de 60 mètres s’écroule en terre promise. Un essai d'anthologie qui ne permet cependant pas aux Trévisans de faire tomber les Stormers dans leur antre, défaite 38-22.



Coup d'œil sur notre futur adversaire 🇮🇹🏆@BenettonRugby affrontait @THESTORMERS en @URCOfficial ce vendredi sur https://t.co/e0e3dLTozB en collaboration avec @RugbyZoneTV 📽



Retrouvez le résumé du match avec notamment un essai de 80 mètres de la part des Italiens ⤵ Toulon (@RCTofficiel) April 24, 2023

Les deux clubs ont donc perdu ce week-end, pas la meilleure manière de préparer une demi-finale. Pourtant, les hommes de Franck Azéma semblent en meilleure forme. Ils ont retrouvé le chemin de la victoire en championnat et restent sur huit victoires lors des dix derniers matchs. Trévise de son côté affiche un bilan mitigé avec cinq victoires pour cinq défaites. Il est quand même bon de remarquer que la Challenge Cup apparaît comme une bouffée d’oxygène pour les transalpins qui n’ont perdu qu’un seul des six matchs disputés dans la compétition (J1 défaite 24-14 face au Stade Français). Les deux clubs ont déjà croisé le fer en phases finales de Challenge Cup la saison dernière. Le RCT avait dominé le huitième de finale 36-17 avant de poursuivre son épopée jusqu'en finale (défaite 30-12 face au Lou Rugby).

TRANSFERT. Et si Leicester Fainga'anuku signait au RCT pour faire oublier Cheslin Kolbe ?