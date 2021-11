VIDEO. Autumn Nations Series. Tous les essais du match entre la France et les All Blacks

Ce samedi, l'équipe de France de rugby affrontaient les All Blacks au Stade de France. Peato Mauvaka a inscrit le premier essai après une touche bien négociée par les avants.

Le deuxième essai tricolore a été l'œuvre de son coéquipier à Toulouse Romain Ntamack. Titulaire pour la première fois de la tournée à l'ouverture, il a pris de vitesse la défense après un superbe mouvement initié par Damian Penaud.

