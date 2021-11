VIDEO. Âmes sensibles s'abstenir : Worcester marque un essai plus terrifiant qu'un film d'horreur

Halloween, c'était dimanche, mais les joueurs de Worcester avaient décidé d'enfiler leur costume de monstre la veille. Opposés à Sale en Premiership samedi, ils ont inscrit un essai avec tout ce qu'il faut de violence (dans les règles) pour faire peur aux plus sensibles des âmes. On joue la 56e minute et les locaux sont à l'attaque. Jamie Shillcock hérite du cuir presque à l'arrêt et face à deux défenseurs. L'arrière va cependant faire la différence en renversant son défenseur d'un raffut destructeur. La différence est faite en un instant. Il met alors les cannes, résiste à autre adversaire et sert parfaitement Duhan van der Merwe en borde de touche après avoir fixé. L'international écossais est lancé et plus personne ne pourra l'arrêter. Reed a bien essayé mais face à la puissance du Sud-Africain, il a rebondi et terminé la tête dans la pelouse comme plusieurs de ses coéquipiers avant lui.

Too.. much...𝗽𝗼𝘄𝗲𝗿!! 💪 @WorcsWarriors showing how the gym work has been paying off as @duhanvdmerwe bulldozers through to score his second try of the game ⚔️



Full match replay and highlights available now ➡️ https://t.co/VXPKScvhPN#WORvSAL | #GallagherPrem pic.twitter.com/GyWKxK5xDp