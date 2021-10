VIDEO. AMATEUR. Ce deuxième ligne s'est senti pousser des ailes et a déposé la défense sur 70m

Le deuxième ligne de l'équipe réserve de l'Olympique de Besançon a inscrit un superbe essai de 70 mètres après une magnifique course.

VIDÉO. Avec cet essai, Brodie Retallick prouve encore une fois qu'il est le meilleur soutien du mondeBrodie Retallick est considéré comme l'un des meilleurs deuxièmes lignes du monde. De par son activité ballon en main, sa capacité à être au soutien, sa puissance et ses cannes, le joueur des All Blacks prouve une fois de plus que les 3/4 n'ont pas l'apanage des actions spectaculaire. Prenez Rémy Cordier par exemple, il n'a pas la renommée internationale du Néo-Zélandais. Mais après son action en Réserve Honneur sous les couleurs de l'Olympique de Besançon, il mérite d'être dans la lumière. Face au Verdun Rugby Athlétic Club début octobre, le deuxième ligne a sans doute inscrit l'un des plus beaux essais de sa carrière. Servi devant ses 22m, il a porté le ballon pour fixer les défenseurs. Mais il a senti qu'il avait les cannes et a pris l'intervalle à hauteur de la ligne médiane. Comme un ailier, il a ensuite accéléré pour aller jusqu'en Terre promise.