VIDÉO. À une semaine du Tournoi, le foudroyant Rees-Zammit s’amuse avec les défenses

L’ailier gallois était remplaçant ce week-end avec Gloucester, ce qui ne l'a pas empêché de mettre un bel essai en solitaire.

Vouloir défendre sur un Louis Rees-Zammit qui a du champ, c’est subir une humiliation à coup sûr. Cette théorie, c'est -encore une fois- vérifiée ce samedi 29 janvier en Premiership. Hier, Newcastle n’a pas passé une très bonne rencontre face à Gloucester. Évoluer à domicile n’aura pas suffi aux coéquipiers de Mike Brown pour ne pas subir la foudre des Cherry & White. C’est sur le score final de 22-32 que les deux formations se sont quittées. Un score alourdi par la sortie de banc remarquée de Louis Rees-Zammit. L’ailier a encore fait parler ces cannes. Aussi rapide que l’éclair, il s’est faufilé au milieu de la défense adverse. Lancé depuis ses 22 mètres, il ne fait qu’une bouchée de l’équipe adverse. VIDEO. BIP-BIP ! Louis Rees-Zammit dépasse le mur du son et offre la victoire aux Gallois face aux Fidji

Un avertissement bien venu pour le champion du Tournoi des VI Nations 2021. À une semaine de la nouvelle édition, le gallois manque que le champion ait encore de sérieuses armes à sa disposition. Pour rappel, le Pays de Galles compte de nombreux blessés. Les hommes de Wayne Pivac sont par exemple amputés de leur troisième ligne. Josh Navidi, Justin Tipuric et Taulupe Faletau ne prendront pas part à la fête, tout comme l’emblématique capitaine Alun Wyn Jones. Ces derniers pourraient cependant compter sur le retour de George North. Le retour du ¾ est attendu à la mi-février. Reconverti en second centre depuis un an environ, il pourrait bien aider le jeune joueur de Gloucester à briller à l’international. En 2021, il avait été nommé parmi les six candidats au titre de meilleur joueur du tournoi européen, au côté d’Antoine Dupont notamment. Un honneur finalement remis à l’Écossais Hamish Watson.