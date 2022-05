VIDEO. A-t-on assisté à l'action la plus incongrue jamais vue sur un terrain de rugby ?

Le match du tournoi de rugby à 7 à Toulouse entre l'Argentine et l'Angleterre a été marqué par une scène incongrue qui a duré deux minutes.

Le match entre l'Angleterre et l'Argentine à Toulouse a été marquée par une scène jamais vue. Ce week-end, les meilleures nations du rugby à 7 mondial s'affrontent à Ernest-Wallon dans le cadre des Sevens Series. L'enjeu est important puisqu'il s'agit de l'avant-dernière étape du circuit. Aussi, chaque nation veut engranger un maximum de points au classement. Et cela passe par une qualification pour la Cup. Dans la poule A, et à la faveur de victoires sur le Canada et le Japon, l'Angleterre avait validé son ticket pour le tournoi principal. Au moment d'affronter l'Argentine, les Anglais n'avaient plus grand-chose à jouer, n'y perdre contrairement aux Argentins qui avaient besoin d'une victoire pour se qualifier.



Objectif rempli grâce à des réalisations de Marcos Moneta et Matías Osadczuk. Seulement voilà, à la fin du match, et alors que l'Angleterre avait enfin trouvé la faille par Will Homer, ce dernier a pris tout son temps pour aplatir. S'il n'est pas rare de voir les joueurs attendre pour récupérer leur souffle, ils finissent par être pressé par un joueur adverse. Or, les Argentins, qualifiés et réduits à 6, ont choisi de ne pas l'obliger à aplatir. Le joueur anglais a donc patienté pendant plus de 2 minutes dans l'en-but jusqu'à ce qu'un Argentin se décide. Ce qui n'a pas été du goût des spectateurs.