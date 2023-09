VIDEO. ''A 19 ans, si t'as pas envie de défendre, vaut mieux aller vendre des cacahuètes au cinoche''

Le jeune centre, Léon Darricarrère sera titulaire face au Stade Rochelais. Christophe Urios, l'entraîneur clermontois, nous parle de lui à sa manière.

La composition de l'équipe Clermontoise pour affronter le Stade Rochelais ce samedi à Marcel-Michelin, dans le cadre de la troisième journée du Top 14, a réservé une surprise aux supporters auvergnats. En effet, le jeune centre de 19 ans, Léon Darricarrère, sera titulaire. Une décision qui découle notamment des absences des centres Pierre Fouyssac et Irae Simone, tous deux blessés. Mais pas que.

Christophe Urios, l'entraîneur clermontois, a partagé son enthousiasme concernant cette décision dans une interview accordée au média La Montagne : "C'est un profil que l'on n'a pas forcément. Un gros gabarit, un mec qui a du gaz et qui s'entraîne très bien. Moi, j'aime que les mecs s'entraînent bien donc il s'entraîne bien. C'est une façon aussi d’envoyer un message aux jeunes : quand tu as le niveau, que tu t'entraînes bien, que tu ne chiales pas toutes les 3 min," il faut prendre les opportunités quand elle se présente.

Léon Darricarrère, originaire de Mont-de-Marsan, a débuté sa carrière au Stade Rochelais avant de jouer au Castres Olympique et à Mont-de-Marsan. Bien qu'il ait évolué à différents postes, notamment en 3ème ligne et à l'arrière, c'est au centre qu'il s'est principalement distingué. Le jeune Clermontois avait manqué la Coupe du monde des U20 en Afrique du Sud en raison d'un forfait, mais il est désormais prêt à saisir sa chance.



"Il hybride en fait, c'est un mec qui est fort physiquement, notamment du bas. Donc voilà, maintenant, il va très vite, il est capable d'avoir des mains, donc souvent dans les registres comme ça, les joueurs sont assez dans un seul registre justement, lui, il est capable de jouer des coups."



La rencontre face au Stade Rochelais promet d'être intense, comme l'a souligné Christophe Urios via le site officiel de l'ASM : "Les 3 premiers matchs me font penser à des phases finales au niveau de l’intensité. Nous allons passer un test de caractère face à une équipe qui n’est pas facile à jouer, qui a des bases solides." Le défi pour Clermont sera de corriger les erreurs de la semaine précédente, en particulier en limitant les ballons perdus.







La présence de Darricarrère au centre "est une bonne chose pour nous, ça va nous amener probablement des choses qu'on n'a pas aujourd'hui, notamment cette capacité à jouer debout." Attendu en attaque, il aura sans doute du pain sur la planche en défense. Et sur ce point, Urios estime qu'il est prêt. "Si t'as pas envie de défendre 19 ans, il vaut mieux que tu ailles vendre des cacahuètes ou des pop-corn au cinoche".

Cette confrontation est importante pour Clermont qui souhaite préserver son invincibilité à domicile depuis l'arrivée de Christophe Urios. Samedi à 21 heures, les supporters jaune et bleu seront dans les starting-blocks pour soutenir leur équipe face au double champion d'Europe avant une longue pause en raison de la Coupe du monde.