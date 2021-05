VIDEO. 74 points, 26 pions remontés, 11 essais : Reds et Chiefs nous ont offert un match XXL !

Ce samedi, les Reds ont (enfin) fait tomber un voisin NZ, les Chiefs. Mais cela s'est fait au prix de gros efforts et d'une fin de match à faire de l'huile...

Pour l'anecdote, ce vendredi, nous annonçions à l'un de nos confrères que, secoués le samedi précédent par les Crusaders (28 à 63) les Reds allaient enfin sonner la révolte australienne et s'imposer face aux Chiefs. Bingo ! À la pause, nous recevons la notification du Super Rugby Trans-Tasman et quoi ? 33 à 3 pour les Reds, vous ne rêvez pas. À Queenstown, grâce à une furia des locaux, un doublé du néophyte Henry, un Suliasi Vunivalu intenable et un carton rouge adressé à Damian McKenzie pour plaquage dangereux, les troupes de Brad Thorn avaient déjà inscrit 5 essais à la mi-temps. Semblaient intouchables en cette veille de fête des mères.

Sauf que, sauf que, vous connaissez la folie du Super Rugby. Eh bien le choc entre le champion australien et le finaliste du dernier Aotearoa n'a pas fait flop ! On vous passera les détails mais, bien qu'en infériorité numérique, les hommes du Waikato ont réagi par Sowakula, Va'ai ou Sullivan, jusqu'à remonter... 26 points en 15 minutes ! Avec de tout : des décalages parfaits, des remises intérieures tranchantes et des passes spectaculaires, s'il-vous-plaît ! Score final 40 à 34 ; les Reds ont eu chaud mais les Reds peuvent souffler. On a eu droit à l'un des matchs de l'année et l'honneur australien est - au moins - sauf.