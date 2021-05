Super Rugby. VIDEO. Braydon Ennor fait roter Hunter Paisami d'un plaquage désintégrant !

Le "Hit Man" des Reds Paisami s'est fait prendre à son propre jeu par Braydon Ennor, auteur d'un plaquage parfait.

Vous connaissez Hunter Paisami ? Mais si, peut-être pas de nom, mais vous avez forcément vu des images des cartouches absolument remuantes du centre du Reds. À tout juste 23 ans et 2 saisons dans le rugby professionnel australien, "Hit Man" s'est bâti une solide réputation dans tout l'hémisphère sud. Problème, à force de martyriser physiquement vos adversaires, ceux-ci espèrent bien vous le rendre. Et comme son équipe face aux Crusaders samedi dernier (28 à 63), le compère de Jordan Petaia est tombé sur plus costaud que lui.

Sur une attaque après mêlée en début de seconde période, James O'Connor choisit la sautée pour tenter de décaler son centre sur la passe. Sauf que la défense des Crusaders presse très fort, et ne laisse pas le temps à la balle d'arriver. Ou plutôt à Paisami d'atterrir, lui qui avait sautillé pour recevoir la gonfle dans de bonnes conditions. Eh BAM ! Le numéro 13 aux 6 sélections (1m76 pour 90 kilos) se fait cueillir à froid par son vis-à-vis Braydon Ennor (1m87 pour 94 kilos) d'un plaquage aussi parfait techniquement que désintégrant. L'histoire de l''arroseur arrosé...