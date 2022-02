VIDEO. 6 Nations. Nigel Owens réagit à la polémique autour de l'essai d'Antoine Dupont

L'équipe de France a inscrit un superbe essai par Antoine Dupont dès l'entame du match contre l'Irlande. Un essai qui aurait pu être refusé par l'arbitre.

RUGBY. 6 Nations. La meilleure équipe de France depuis 20 ans ? Moscato le penseL'équipe de France a remporté une superbe victoire samedi aux dépens de l'Irlande dans le Tournoi des 6 Nations. Un succès qui ne souffre aucune contestation tant les Bleus ont dominé les Irlandais. Cependant, une vidéo publiée par le compte officiel de la compétition a provoqué des réactions bien différentes chez les observateurs. Il s'agit d'une vidéo prise du dessus de l'essai d'Antoine Dupont dès l'entame de la rencontre sur une passe de Romain Ntamack. Une réalisation immédiatement accordée par l'officiel Angus Gardener sans recours au TMO. Il s'agit de rappeler que cet angle de caméra n'était pas disponible pendant la partie. Aurait-il accordé l'essai si cela avait été le cas ?

The angle we've all been waiting for 🤩#GuinnessSixNations pic.twitter.com/8jtjdiSDSt — Guinness Six Nations (@SixNationsRugby) February 14, 2022

La passe de l'ouvreur toulousain, tout comme la course de son compère, est sublime. Pour certains, elle est à plat. Pour d'autres, il y a en-avant. "C'est serré, mais cet angle donne l'impression qu'elle pourrait l'être". On rappellera que pour qu'il y ait en-avant, il faut que le ballon sorte de la main du passeur vers la ligne d'en-but adverse. C'est ce qu'a précisé l'ancien officiel gallois sur Twitter. "Il ne s'agit pas de savoir si le ballon avancé ou non, mais je ne pense pas que vous puissiez dire qu'il ait reculé". Selon lui, il y a bien en-avant à partir de cet angle de caméra. Mais une décision est prise sur des faits clairs et évidents. Si ce n'est pas possible, le jeu continue. 6 Nations. Baille, Villière et Alldritt font l'unanimité dans l'équipe type de la 2e journée