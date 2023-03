VIDEO. 6 Nations. 15 de France. L'émotion de Fabien Galthié après la démonstration de ses joueurs en Angleterre

Le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié n'a pas pu cacher son émotion à la fin du match qui a vu les Bleus corriger l'Angleterre dans le 6 nations.

RÉSUMÉ VIDÉO. 6 Nations. Morte de faim, la France HUMILIE l’Angleterre et signe l’un des plus grands matchs de son histoire !Comme beaucoup de supporters, le sélectionneur du 15 de France a eu du mal à réaliser la performance de ses joueurs ce samedi dans le 6 Nations face à l'Angleterre. S'ils avaient préparé ce match sérieusement pour réaliser une grosse prestation, personne n'avait envisagé un tel scénario. Au final, les Tricolores ont passé plus de 50 points au XV de la Rose. Un premier succès depuis 2005 pour une équipe de France. Une victoire historique pour les Bleus. "On a joué juste. On a joué comme on voulait jouer, a commenté le technicien au micro de France 2 à l'issue de la rencontre. On voulait faire ça. On ne savait pas comment mais on voulait faire ça." L'entraîneur tricolore, qui a souvent joué dans ce stade, a été pris par l'émotion de l'instant. Après la défaite en Irlande, les Bleus sont montés en puissance, ils ont travaillé sur ce qui n'avait pas fonctionné. Ils montent en puissance dans cette compétition mais n'ont plus vraiment leur destin entre leurs mains. Ils sont cependant toujours en course pour le titre. Une prestation qui montre également que la France sera plus que jamais à battre durant la Coupe du monde. Il nous tarde d'être au 8 septembre prochain pour le coup d'envoi face à la Nouvelle-Zélande. Si elle joue comme ça, cette équipe semble inarrêtable.