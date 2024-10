TOP 14. VIDEO. Un coup fessé, un coup valeureux, depuis quand le RCT ne s’est-il plus imposé à Toulouse ?

Entre résultats encourageants et fessées, Toulon ne s’est plus imposé à Toulouse depuis 8 ans. Le club varois y remédiera-t-il ce dimanche ?

Dimanche soir, Toulouse reçoit donc Toulon pour le choc en rouge et noir de cette 8ème journée de Top 14. Une affiche entre le leader et le 4ème du championnat, qui promet beaucoup.

Car si les Toulousains savent impressionner lorsqu’ils le désirent, le RCT, lui, s’affiche fort en conquête et devrait se déplacer avec tous ses hommes forts. Pour aller faire un coup en terre haut-garonnaise ?

Nul doute que Toulon en aura les ambitions. Mais Toulon le sait peut-être mieux que personne : gagner dans la ville rose relève du miracle. Si l’UBB a su faire récemment ce que personne n’avait fait depuis près de 3 ans, pas sûr que les coéquipiers d’Antoine Dupont acceptent de perdre plus d’un fois à la piaule.

Surtout lors d’une soirée de gala comme celle attendue dimanche soir, dans un Stadium de Toulouse à guichet fermé pour l’occasion.

2016, la dernière victoire

Toulouse, une terre sur laquelle le RCT ne s’est plus imposé depuis… 2016. Soit plus de 8 ans de disette pour les Varois dans la ville de l’aéronautique. Pourtant, ils ne sont parfois pas passés loin comme l’an dernier (défaite 25 à 17) ou encore lors de ce match nul de décembre 2019 (19 à 19), quand les Toulonnais d’Etzebeth carburaient.

D’autres fois, l’addition fut plus salée comme lors de l’humiliation durant les fêtes de 2018 (39 à 0) ou encore la claque de 2022 (28 à 8), lors de laquelle Dupont fut notamment démoniaque.

La dernière fois que Toulon l’a emporté, Toulouse allait donc connaître la pire saison de son histoire moderne. Une large victoire 15 à 32 dont Charles Ollivon est d’ailleurs le seul rescapé côté toulonnais, et lors de laquelle il avait inscrit un essai. Un autre temps, dirons-nous, alors que Toulon n’a rien gagné depuis en dehors d’une Challenge Cup, quand le Stade Toulousain a mué pour retrouver le succès et amasser 4 Brennus et 2 Champions Cup.

