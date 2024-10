COMPO PROBABLE. Ollivon, Serin, Frisch… le RCT déboule à Toulouse avec ses stars pour faire tomber le Stadium

Relativement épargné par les blessures, le RCT devrait aligner sa meilleure composition possible pour le choc face à Toulouse en Top 14.

Juste avant de regagner Marcoussis pour préparer la tournée de novembre, les internationaux tricolores retenus disputeront ce week-end une ultime journée de Top 14.

Et, cerise sur le gâteau ou plutôt pompon sur la Garonne comme on dit là-bas, l’affiche de dimanche soir sera de gala, pour clôturer ce week-end haletant. Ainsi, en prime time sur Canal Plus, Toulouse accueillera Toulon pour le choc en rouge et noir.

Une rencontre qui, comme bien souvent, se déroulera au Stadium, et promet donc une belle fête du rugby dans un stade à guichet fermé. Pour l’occasion, Toulon devrait donc aligner toutes ses forces vives.

Vos matchs Toulouse/Toulon et MHR/La Rochelle à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Ainsi, Charles Ollivon sera très certainement le capitaine de cette formation varoise alors que son complice Baptiste Serin, très en verve lors de son entrée contre Montpellier, devrait retrouver une place de titulaire pour un duel très attendu face à Antoine Dupont.

Dans le même sens, le très utilisé Kyle Sinckler devrait encore être de la partie d’emblée, alors que Teddy Baubigny pourrait le rejoindre en première ligne. De même que le guerrier Lewis Ludlam en 3ème ligne, après son repos de samedi dernier.

Derrière, la paire Frisch/Fainga’anuku devrait être reconduite, tandis que Gabin Villière et Gaël Dréan (qui fête ses 24 ans ce mardi), laissés au stand le week-end dernier, prétendent. Mais la performance exceptionnelle de Jiuta Wainiqolo face au MHR permettra peut-être au Fidjien d’enchaîner…

TOP 14. Inarrêtable ! La Ferrari Jiuta Wainiqolo (RCT) établit un record historique dans le rugby professionnel

Suffisant pour aller s’imposer à Toulouse, où le RCT n’a plus gagné depuis 2016 ? Ramener un point serait déjà un petit exploit en soi…