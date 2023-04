TOP 14. VIDÉO. Cette saison, le Stade Toulousain ne serait-il pas invincible à domicile ?

Menés de 14 points et avec une ligne de trois-quarts inédite durant la quasi-totalité du match, les Toulousains ont su trouver la solution face au LOU. Difficile de savoir comment venir à bout de cette équipe !

Une équipe tout-terrain

Si nous devons ressortir la principale force du Stade Toulousain, ça serait sans aucun doute sa capacité d'adaptation et sa polyvalence. En effet, hier soir, le staff des rouges et noirs avait fait le choix de laisser quelques internationaux et cadres au repos, notamment en plaçant Thomas Ramos et Antoine Dupont sur le banc. Néanmoins, les blessures prématurées de Capuozzo et de Retière ont alors poussé Ugo Mola à retravailler sa ligne de trois-quarts ! Ce dernier a alors placé Dupont à l'ouverture, ce qui a décalé Ntamack en premier centre, Chocobares sur une aile et Jaminet sur l'autre. Malgré tout ces changements, les coéquipiers d'Antoine Dupont n'ont cessé d'envoyer du jeu au large, et ont trouvé de la réussite sur de nombreuses attaques en première main. Durant la partie, Ntamack, Dupont et Ramos ont alterné leur position sur le terrain, laissant alors un doute permanent à la défense du LOU, qui a été déstabilisé à plusieurs reprises !

La meilleure équipe du monde en contre-attaque !

Avec sa ribambelle d'internationaux, le Stade Toulousain possède une des meilleures équipes du monde ! Cependant, son point fort réside sans aucun doute dans sa capacité à exploiter des ballons dans le désordre, afin de l'amener le plus vite possible sur les extérieurs. Hier soir, face à une défense du LOU qui affichait de belles intentions défensives, les hommes de Mola ont planté 3 essais, avec des actions sollicitant la moitié de l'équipe ! Si Toulouse réussit à inscrire des essais plus spectaculaires les uns que les autres, c'est en grande partie grâce à la technique individuelle de l'ensemble de son effectif. Des joueurs comme Meafou, Flament, Cros ou Roumat sont de véritables relais pour les arrières toulousains, qui arrivent avec brio à jouer derrière eux.

Dupont, le danger numéro 1

Si Thomas Ramos est sans doute dans la forme de sa vie, Antoine Dupont ne cesse d'être constant dans ses performances, qui sont toutes de très haut niveau. Hier soir, à cause des faits de jeu, il était associé à la charnière à son pote Paul Graou, ce qui ne l'a certainement pas gêné. Plusieurs fois, le capitaine du XV de France a réussi à décaler ses coéquipiers sur des longues passes sautées, ou même lors de coups de pied intéressants (dont un qui aurait pu sourire à Barassi.) Dupont s'est même offert le luxe d'inscrire un essai à la façon d'un premier centre, avec une course tranchante à 5 mètres de l'en-but, suite à une attaque qu'il avait lui-même très bien orchestrée après une touche. Nul doute que Galthié regarde attentivement les matchs de Dupont à l'ouverture, qui pourrait être une solution en cas de blessure de Ntamack ou de Jalibert. Pour finir, le Stade Toulousain aura besoin de son capitaine et de ses cadres avant d'entamer le choc face au Leinster, pour les demi-finales de Champions Cup.

