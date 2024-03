SUPER RUGBY. VIDEO. George Bell décroche la caravane et sonne la révolte avec un exploit

Les Crusaders ont renoué avec la victoire face aux Chiefs, signant leur 1er succès en Super Rugby de la saison. Le talonneur George Bell a marqué un superbe essai.

Dans une position plus qu'inconfortable cette saison en Super Rugby, les Crusaders ont finalement renoué avec la victoire face aux Chiefs, signant leur premier succès en Super Rugby de la saison. L'exploit de George Bell, qui a littéralement "décroché la caravane" pour inscrire un essai sublime, a été le symbole de cette résurgence tant attendue. SUPER RUGBY. ''Spirale incontrôlable'' : pourquoi les Crusaders réalisent-ils le pire début de saison de leur histoire ?Au retour des vestiaires, le talonneur de 22 ans a parfaitement joué le coup en arrivant lancé sur une passe de son ouvreur. La défense n'a alors pu que constater les dégâts. Sa vitesse et ses appuis lui ont permis de prendre le meilleur sur un dernier défenseur pour aller en Terre promise 40 mètres plus loin.

Le match, rythmé par un spectacle offensif avec pas moins de 63 points inscrits, a aussi vu l'international gallois, Johnny McNicholl, de retour au pays, briller avec un doublé.

Son essai d'interception de 70 mètres à la 63e minute a été un tournant, permettant à son équipe de souffler alors que les Chiefs commençaient à se montrer sérieusement menaçant.

L'avance obtenue grâce à l'essai de McNicholl a été cruciale, surtout après que les Chiefs ont réduit l'écart à 34-26. Cependant, les Crusaders ont su garder leur calme, sécurisant la victoire avec une pénalité pour un plaquage haut, portant l'écart final à 11 points.

Le retour de McNicholl, après huit ans d'absence à Christchurch, a injecté une énergie nouvelle à l'équipe, soulignant l'importance de chaque joueur dans la conquête de ce succès. Au total, les locaux ont inscrit cinq essais contre quatre pour les visiteurs, qui n'avaient perdu qu'un match jusqu'à présent.

Tom Christie, le capitaine des Crusaders, n'a pas caché sa satisfaction, saluant l'effort collectif de son équipe, qui a su rester soudée face à l'adversité. Ce succès lance enfin leur saison. Et tous les fans des septuples champions en titre espèrent que ce sera le début d'une remontée spectaculaire. Pour l'heure, les Néo-Zélandais sont toujours à l'avant-dernière place du classement.