Son amour pour Contador, son avenir, Kélian Galletier se confie avant la reprise [VIDÉO]

Le 3e ligne de Montpellier Kélian Galletier était notre invité sur Instagram. L'occasion d'en apprendre plus lui et sa passion pour le cyclisme notamment.

Kélian Galletier était l'invité du Rugbynistère à domicile, notre série de lives sur Instragram. Le 3e ligne international de Montpellier a joué le jeu du Ministre Masqué avant de se prêter au jeu des questions cons. Questionnaire auquel il a brillamment répondu. Aussi a-t-il défié notre rédacteur de porter une combinaison de cycliste sans oublier le casque et les chaussures. Pourquoi un tel accoutrement vous demandez-vous certainement ? Et bien parce que le Tricolore est fan de vélo depuis l'époque Lance Armstrong. Une passion dont il pourrait parler pendant des heures et dont il a fait profiter nos abonnés. Etaient également présents, ses anciens coéquipiers Marvin O'Connor et Ilian Perraux. Lesquels n'ont pas hésité à balancer quelques saucisses sur lui.