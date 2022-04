RUGBY. VIDEO. Vous vous souvenez du jour où Maxime Médard a crucifié les All Blacks sur leurs terres ?

En 2009, l'arrière de l'équipe de France et de Toulouse Maxime Médard avait inscrit un essai décisif face à la Nouvelle-Zélande à Dunedin.

RUGBY. Stade Toulousain. Maxime Médard confie prendre sa retraite ‘‘sans regret’’Fin de retraite annoncée pour Maxime Médard à la fin de la saison. Difficile de résumer autant d'années de rugby en quelques mots. Et comme les actes valent mieux que les mots, on a choisi de vous remontrer l'une des actions marquantes du 3/4 du Stade Toulousain avec l'équipe de France. Nous sommes en 2009 et les Bleus sont en tournée dans l'hémisphère sud. Ils ont perdu en Australie puis de quatre points seulement en Nouvelle-Zélande à Wellington. Le rendez-vous est pris quelques jours plus tard à Dunedin. A la pause, les Tricolores sont en tête 17 à 11 après des réalisations de Trinh-Duc et Servat en l'espace de dix minutes. En face, seul Messam a trouvé la faille. Mais les Blacks vont revenir dans la partie grâce au pied de Donald, auteur de quatre pénalités (17-20).

A moins de dix minutes de la sirène, seuls trois points séparent les deux équipes. Les Blacks sont à l'attaque dans le camp tricolore. Mais Maxime Médard va définitivement enterrer les espoirs des Néo-Zélandais avec une interception à la 71e. Un essai salvateur puisque Nonu marquera à la 75e, ramenant les siens à cinq longueurs de l'équipe de France. Le Toulousain a ce jour-là offert la première victoire aux Bleus sur le sol néo-zélandais depuis 1994 ! Et c'est d'ailleurs la dernière fois que les Tricolores ont battu les All Blacks chez eux. En novembre dernier, les Bleus ont remporté leur premier succès sur les Kiwis depuis ce fameux match.